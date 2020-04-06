В Мексике из-за коронавируса перестанут производить пиво "Corona"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Мексиканская пивоваренная группа Grupo Modelo временно прекратит производство пива “Corona”. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Уточняется, что на прошлой неделе в Мексике объявили чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. Власти страны распорядились остановить все мероприятия, которые не помогают справиться с эпидемией. Напоминается, что от коронавируса в стране умерли 50 человек.
Также, правительство страны приняло решение сократить предпринимательскую деятельность.
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В ответ на действия правительства в " Grupo Modelo " заявили, что остановят производство пива. И подчеркнули, что уже сократили производство “Corona” до минимума. Пивовары говорят, что смогут восстановить процесс, как только правительственный запрет снимут.
“Если федеральное правительство сочтет целесообразным дать какое-то разъяснение, подтверждающее, что пиво является агропромышленным продуктом, в Grupo Modelo мы готовы выполнить план, при котором более 75% наших сотрудников работают на дому и в то же время гарантируют поставку пива”, — заявили в компании.
Напомним, ранее в США зафиксировали снижение уровня продажи пива Corona из-за того, что название напитка созвучно со словом “коронавирус”.
Также напомним, немецкий вирусолог предложил профилактировать коронавирус крепким алкоголем.
По словам врача, “чем больше градус алкоголя, тем лучше”.
“Например, если вы поклонник виски, это точно неплохая идея. Но, конечно, вы должны понимать, что нельзя „обеззараживаться“ каждые 15 минут, чтобы не столкнуться с другими проблемами”, — уточнил он.
Отметим, что к ТОП-5 надежных отечественных производителей алкоголя эксперты относят: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”, “Малиновка”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).