У Мексиці через коронавірус перестануть виробляти пиво "Corona"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Мексиканська пивоварна група Grupo Modelo тимчасово припинить виробництво пива “Corona”. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Уточнюється, що на минулому тижні в Мексиці оголосили надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров’я. Влада країни розпорядилася зупинити всі заходи, які не допомагають впоратися з епідемією. Нагадується, що від коронавірусу в країні померли 50 осіб.
Також, уряд країни прийняв рішення скоротити підприємницьку діяльність.
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У відповідь на дії уряду в “Grupo Modelo” заявили, що зупинять виробництво пива. І підкреслили, що вже скоротили виробництво “Corona” до мінімуму. Пивовари говорять, що зможуть відновити процес, як тільки урядову заборону знімуть.
“Якщо федеральний уряд вважатиме за доцільне дати якесь роз’яснення, яке підтверджує, що пиво є агропромисловим продуктом, в Grupo Modelo ми готові виконати план, при якому більше 75% наших співробітників працюють на дому і в той же час гарантують поставку пива”, — заявили в компанії.
Нагадаємо, раніше в США зафіксували зниження рівня продажу пива Corona через те, що назва напою співзвучно зі словом “коронавірус”.
Також нагадаємо, німецький вірусолог запропонував профілактувати коронавірус міцним алкоголем.
За словами лікаря, “чим більше градус алкоголю, тим краще”.
“Наприклад, якщо ви шанувальник віскі, це точно непогана ідея. Але, звичайно, ви повинні розуміти, що не можна „знезаражуватися“ кожні 15 хвилин, щоб не зіткнутися з іншими проблемами”, — уточнив він.
Відзначимо, що до ТОП-5 надійних вітчизняних виробників алкоголю експерти відносять: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”, “Малинівка”) і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).