В Мариуполе могут выйти из строя насосные станции: жителей, вероятно, заставят платить за отсутствие воды

Детали

В распоряжении городского совета есть официальные документы, свидетельствующие о такой вероятности.

Сейчас в Мариуполе могут выйти из строя насосные станции, которые едва запустили. Если раньше точечно в некоторые уцелевшие дома доходила вода, то сейчас и они могут остаться без нее, как это было в блокаде.

Из-за постоянного отключения света в октябре-ноябре существует вероятность полного выхода из строя насосных станций.

Цитата

“оккупанты провалили отопительный сезон, а сеть не выдержит напряжения из-за выданных электрических обогревателей. Тревогу бьют сами же коллаборанты из “Водоканала”. Просят "принять меры" для закупки резервных. В ответ от так называемой мэрии – тишина”, – говорится в сообщении.

Также у коммунального предприятия обнаружили проблемы с финансированием. Оккупанты пытаются сбросить лишние расходы на людей через садовые общества.

Отмечается, что в подавляющем количестве мариупольцев вообще нет воды в собственных домах.

Дополнение

Российские оккупанты разрушили более 50 тысяч квартир в Мариуполе Донецкой области.

Также в городе на стенах домов появляются надписи об отсутствии тепла в городе.