У Маріуполі можуть вийти з ладу насосні станції: мешканців, ймовірно, примусять платити за відсутню воду
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. В окупованому росією Маріуполі можуть вийти з ладу ті насосні станції, які ледве запустили. Як інформує Маріупольська міська рада, існує ймовірність, що мешканців примусять платити за відсутню воду, передає УНН.
Деталі
У розпорядженні міської ради є офіційні документи, які свідчать про таку ймовірність.
Наразі у Маріуполі можуть вийти з ладу ті насосні станції, які ледве запустили. Якщо раніше точково до деяких вцілілих будинків доходила вода, то зараз й вони можуть залишитися без неї, як це було у блокаді.
Через постійне відключення світла у жовтні-листопаді існує ймовірність повного виходу з ладу насосних станцій.
Цитата
“Окупанти провалили опалювальний сезон, а мережа не витримає напруги через видані електричні обігрівачі. Тривогу б'ють самі ж колаборанти з “Водоканал”. Просять "вжити заходів" для закупівлі резервних. У відповідь від так званої мерії – тиша”, – йдеться в повідомленні.
Також у комунального підприємства виявили проблеми з фінансуванням. Окупанти намагаються скинути зайві витрати на людей через садові товариства.
Зазначається, що у переважної кількості маріупольців взагалі немає води у власних будинках.
Доповнення
Російські окупанти зруйнували понад 50 тисяч квартир у Маріуполі Донецької області.
Також в місті на стінах будинків з'являються написи про відсутність тепла в місті.