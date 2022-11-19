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У Маріуполі можуть вийти з ладу насосні станції: мешканців, ймовірно, примусять платити за відсутню воду

У Маріуполі можуть вийти з ладу насосні станції: мешканців, ймовірно, примусять платити за відсутню воду

Київ • УНН

 • 388258 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. В окупованому росією Маріуполі можуть вийти з ладу ті насосні станції, які ледве запустили. Як інформує Маріупольська міська рада, існує ймовірність, що мешканців примусять платити за відсутню воду, передає УНН.

Деталі

У розпорядженні міської ради є офіційні документи, які свідчать про таку ймовірність.

Наразі у Маріуполі можуть вийти з ладу ті насосні станції, які ледве запустили. Якщо раніше точково до деяких вцілілих будинків доходила вода, то зараз й вони можуть залишитися без неї, як це було у блокаді.

Через постійне відключення світла у жовтні-листопаді існує ймовірність повного виходу з ладу насосних станцій.

Цитата

“Окупанти провалили опалювальний сезон, а мережа не витримає напруги через видані електричні обігрівачі. Тривогу б'ють самі ж колаборанти з “Водоканал”. Просять "вжити заходів" для закупівлі резервних. У відповідь від так званої мерії – тиша”, – йдеться в повідомленні.

Також у комунального підприємства виявили проблеми з фінансуванням. Окупанти намагаються скинути зайві витрати на людей через садові товариства.

Зазначається, що у переважної кількості маріупольців взагалі немає води у власних будинках.

Доповнення

Російські окупанти зруйнували понад 50 тисяч квартир у Маріуполі Донецької області.

Також в місті на стінах будинків з'являються написи про відсутність тепла в місті.

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