Во Львове открыли рождественскую шопку
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Во Львове перед входом в ратушу состоялось открытие рождественской шопки. Так, ее сценка состоит из пяти двухметровых фигур, вырезанных из тополя, которые разрисовывали дети из Львова. Традиционную рождественскую конструкцию открыли при участии львовского муниципального хора "Гомон" и театра "Слово и голос", передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
"Сегодня мы традиционно колядками открыли рождественскую шопку с участием хора "Гомон" и театрального центра "Слово и голос". Мы начали устанавливать шопку уже несколько дней назад, но сегодня традиционно представляем ее для львовян и гостей нашего города. Это уже одна из таких традиционных точек, которая на самом деле притягивает людей. Во время рождественско-новогодних праздников здесь постоянно будут звучать колядки. За несколько дней здесь также появятся ангелочки, как обновление этой вертепа, ведь, к сожалению, в связи с погодными условиями мы не имеем возможности установить их сегодня", - рассказала директор департамента развития ЛГС Наталия Бунда.
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Инсталляция с фигурами библейских персонажей, где изображена сцена рождения Иисуса Христа - одна из самых популярных рождественских традиций в Европе. Авторскую интерактивную шопку, которую сделал в прошлом году скульптор Антон Лубий, во Львове установили напротив Ратуши. Все желающие смогут зайти внутрь, рассмотреть или сделать фото.
Шопка будет находиться на площади Рынок к празднику Крещения.
Добавим, что установка рождественской шопки во Львове - традиция: ее устанавливают уже много лет.