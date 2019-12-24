Во Львове открыли рождественскую шопку

"Сегодня мы традиционно колядками открыли рождественскую шопку с участием хора "Гомон" и театрального центра "Слово и голос". Мы начали устанавливать шопку уже несколько дней назад, но сегодня традиционно представляем ее для львовян и гостей нашего города. Это уже одна из таких традиционных точек, которая на самом деле притягивает людей. Во время рождественско-новогодних праздников здесь постоянно будут звучать колядки. За несколько дней здесь также появятся ангелочки, как обновление этой вертепа, ведь, к сожалению, в связи с погодными условиями мы не имеем возможности установить их сегодня", - рассказала директор департамента развития ЛГС Наталия Бунда.

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Инсталляция с фигурами библейских персонажей, где изображена сцена рождения Иисуса Христа - одна из самых популярных рождественских традиций в Европе. Авторскую интерактивную шопку, которую сделал в прошлом году скульптор Антон Лубий, во Львове установили напротив Ратуши. Все желающие смогут зайти внутрь, рассмотреть или сделать фото.

Шопка будет находиться на площади Рынок к празднику Крещения.

Добавим, что установка рождественской шопки во Львове - традиция: ее устанавливают уже много лет.