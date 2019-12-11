У Львові встановили головну новорічну ялинку

Святкове дерево, висотою 17,5 метрів, місту, вже традиційно, подарували. Упродовж наступних днів ялинку прикрашатимуть, і вже 18 грудня о 18.00 год. її урочисто "запалять".

Цьогоріч особливість головної ялинки Львова в тому, що вона блакитна, та для її прикрашання майже не використовуватимуть іграшки, а зроблять акцент на освітленні.

"Прикрашати ми будемо її (ялинку - ред.) минулорічною ілюмінацією — у стилі класичному, стриманому і, водночас, вишуканому, європейському. Це світло у теплих жовто-білих кольорах. Іграшок вішати ми не будемо. Водночас під ялинкою будуть стояти оновлені подарунки. Окрім того, цього року трохи змінилася концепція самого розміщення ярмарку навколо ялинки, тобто ми цю площу намагалися зробити ще більш живою. На площі буде багато яскравих вогників, ілюмінацій, і ми вперше встановлюємо цього року постійно діючу сцену на цій площі. Тут відбуватимуться наші основні 4 події, присвячені Новому року, Різдву і відкриттю ялинки — з 17 грудня до 9 січняʺ, — розповіла директорка департаменту розвитку, в. о. начальника управління культури ЛМР Наталія Бунда.

З її слів, було багато пропозицій від мешканців, які хотіли подарувати місту свою ялинку. Тож довелось їхати в декілька сіл та місто Дрогобич. Але фахівці оцінювали висоту й параметри ялинки, її зовнішній вигляд, але головно — необхідність її справді зрізати.

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ʺНам важливо, щоби свято дійсно не відбувалося шляхом жертви. Тому ми, як і в минулі роки, шукаємо ту ялинку, яку люди хочуть зрізати, і яку необхідно зрізати через певні умови і обставини. Тому ця ялинка видалася найоптимальнішим варіантом цього року. Як буде наступного року — поки не знаємо, адже ми опрацьовуємо багато варіантів, думаємо над штучноюʺ, — зауважила Наталія Бунда.

Вона додала, що цього року кошти виділяли лише на ремонт та реставрацію минулорічної гірлянди, оскільки торік мешканці викрутили лампи з гірлянди.

Новинкою у цьогорічному прикрашанні міста до новорічно-різдвяних свят будуть два 8-метрові ангели, які є аналогами Лондонської святкової ілюмінації. Ангели стоятимуть на вулицях Галицькій та Сербській, які стануть новими локаціями для святкових фото всіх охочих.

Зазначимо, що головну ялинку міста традиційно ʺзапалятьʺ на площі перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім. С. Крушельницької 18 грудня о 18:00 год. за участі міського голови Львова Андрія Садового, музичних колективів та всіх охочих долучитися до свята львів’ян. Перед засвіченням новорічної ялинки відбудеться урочисте передання пластунами Вифлеємського вогню миру громаді міста, після чого львів'яни та багаточисельні гості міста зможуть насолодитися концертом Соломії Чубай та львівського гурту ʺДжалапітаʺ.