У Львові встановили головну новорічну ялинку

ukru
16:46 • 4081 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

12:30 • 31759 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 114769 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 108582 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 126839 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 125721 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 127029 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 171461 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268556 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 262266 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.1 м/с
39 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
рашисти завербували 14-річну для теракту під погрозами відвертих фото і хотіли її підірвати: дівчину затримали

рашисти завербували 14-річну для теракту під погрозами відвертих фото і хотіли її підірвати: дівчину затримали

21 березня, 08:16 • 29098 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 69839 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

21 березня, 10:20 • 46040 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

21 березня, 11:00 • 88211 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 37934 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 114754 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 126825 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 125711 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 111142 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 123762 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 9117 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 8646 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 37934 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 69839 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 105921 перегляди
Актуальне
У Львові встановили головну новорічну ялинку

У Львові встановили головну новорічну ялинку

Київ • УНН

 • 17553 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Сьогодні у центрі Львова, на площі перед Оперним театром, встановили головну новорічну ялинку. Про це "Гал-інфо" повідомили у прес-службі ЛМР, передає УНН.

Святкове дерево, висотою 17,5 метрів, місту, вже традиційно, подарували. Упродовж наступних днів ялинку прикрашатимуть, і вже 18 грудня о 18.00 год. її урочисто "запалять".

Цьогоріч особливість головної ялинки Львова в тому, що вона блакитна, та для її прикрашання майже не використовуватимуть іграшки, а зроблять акцент на освітленні.

"Прикрашати ми будемо її (ялинку - ред.) минулорічною ілюмінацією — у стилі класичному, стриманому і, водночас, вишуканому, європейському. Це світло у теплих жовто-білих кольорах. Іграшок вішати ми не будемо. Водночас під ялинкою будуть стояти оновлені подарунки. Окрім того, цього року трохи змінилася концепція самого розміщення ярмарку навколо ялинки, тобто ми цю площу намагалися зробити ще більш живою. На площі буде багато яскравих вогників, ілюмінацій, і ми вперше встановлюємо цього року постійно діючу сцену на цій площі. Тут відбуватимуться наші основні 4 події, присвячені Новому року, Різдву і відкриттю ялинки — з 17 грудня до 9 січняʺ, — розповіла директорка департаменту розвитку, в. о. начальника управління культури ЛМР Наталія Бунда.

З її слів, було багато пропозицій від мешканців, які хотіли подарувати місту свою ялинку. Тож довелось їхати в декілька сіл та місто Дрогобич. Але фахівці оцінювали висоту й параметри ялинки, її зовнішній вигляд, але головно — необхідність її справді зрізати.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стало відомо, скільки планують витратити на новорічне оформлення Офісу Зеленського

ʺНам важливо, щоби свято дійсно не відбувалося шляхом жертви. Тому ми, як і в минулі роки, шукаємо ту ялинку, яку люди хочуть зрізати, і яку необхідно зрізати через певні умови і обставини. Тому ця ялинка видалася найоптимальнішим варіантом цього року. Як буде наступного року — поки не знаємо, адже ми опрацьовуємо багато варіантів, думаємо над штучноюʺ, — зауважила Наталія Бунда.

Вона додала, що цього року кошти виділяли лише на ремонт та реставрацію минулорічної гірлянди, оскільки торік мешканці викрутили лампи з гірлянди.

Новинкою у цьогорічному прикрашанні міста до новорічно-різдвяних свят будуть два 8-метрові ангели, які є аналогами Лондонської святкової ілюмінації. Ангели стоятимуть на вулицях Галицькій та Сербській, які стануть новими локаціями для святкових фото всіх охочих.

Зазначимо, що головну ялинку міста традиційно ʺзапалятьʺ на площі перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім. С. Крушельницької 18 грудня о 18:00 год. за участі міського голови Львова Андрія Садового, музичних колективів та всіх охочих долучитися до свята львів’ян. Перед засвіченням новорічної ялинки відбудеться урочисте передання пластунами Вифлеємського вогню миру громаді міста, після чого львів'яни та багаточисельні гості міста зможуть насолодитися концертом Соломії Чубай та львівського гурту ʺДжалапітаʺ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$241.25
Brent
$71.77
Bitcoin
$83,570.40
S&P 500
$5,614.90
Газ TTF
$42.60
Золото
$3,016.11
Ethereum
$1,950.47