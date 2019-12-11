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Во Львове установили главную новогоднюю елку

Во Львове установили главную новогоднюю елку

Киев  •  УНН

 • 17552 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Сегодня в центре Львова, на площади перед Оперным театром, установили главную новогоднюю елку. Об этом "Гал-инфо" сообщили в пресс-службе ЛГС, передает УНН.

Праздничное дерево высотой 17,5 метров, городу, уже традиционно, подарили. В течение следующих дней елку будут украшать, и уже 18 декабря в 18.00 ее торжественно "зажгут".

В этом году особенность главной елки Львова в том, что она голубая, и для ее украшения почти не будут использовать игрушки, а сделают акцент на освещении.

"Украшать мы будем ее (елку - ред.) будем прошлогодней иллюминацией - в стиле классическом, сдержанном и одновременно изысканном, европейском. Это свет в теплых желто-белых цветах. Игрушек вешать мы не будем. В то же время под елкой будут стоять обновленные подарки. Кроме того, в этом году немного изменилась концепция самого размещения ярмарки вокруг елки, то есть мы эту площадь пытались сделать еще более живой. На площади будет много ярких огоньков, иллюминаций, и мы впервые устанавливаем в этом году постоянно действующую сцену на этой площади. Здесь состотся наши основные 4 события, посвященные Новому году, Рождеству и открытию елки - с 17 декабря по 9 января", - рассказала директор департамента развития, и. о. начальника управления культуры ЛГС Наталия Бунда.

По ее словам, было много предложений от жителей, которые хотели подарить городу свою елку. Поэтому пришлось ехать в несколько сел и город Дрогобыч. Но специалисты оценивали высоту и параметры елки, ее внешний вид, но главное - необходимость ее действительно срезать.

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"Нам важно, чтобы праздник действительно не происходил путем жертвы. Поэтому мы, как и в прошлые годы, ищем ту елку, которую люди хотят срезать, и которую необходимо срезать из-за определенных условий и обстоятельств. Поэтому эта елка оказалась оптимальным вариантом этого года. Как будет в следующем году - пока не знаем, ведь мы прорабатываем много вариантов, думаем над искусственной", - отметила Наталья Бунда.

Она добавила, что в этом году средства выделяли только на ремонт и реставрацию прошлогодней гирлянды, поскольку в прошлом году жители выкрутили лампы с гирлянды.

Новинкой в нынешнем украшении города к новогодне-рождественским праздникамбудут два 8-метровые ангелы, которые являются аналогами Лондонской праздничной иллюминации. Ангелы будут стоять на улицах Галицкой и Сербской, которые станут новыми локациями для праздничных фото всех желающих.

Отметим, что главную елку города традиционно "зажгут" на площади перед Львовским национальным академическим театром оперы и балета им. С. Крушельницкой 18 декабря в 18:00 ч. при участии городского головы Львова Андрея Садового, музыкальных коллективов и всех желающих приобщиться к празднику львовян. Перед засветкой новогодней елки состоится торжественная передача пластунами Вифлеемского огня мира общине города, после чего львовяне и многочисленные гости города смогут насладиться концертом Соломии Чубай и львовской группы "Джалапита".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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