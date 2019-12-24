У Львові відкрили різдвяну шопку

КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Львові перед входом у ратушу відбулось відкриття різдвяної шопки. Так, її сценка складається із п’яти двометрових фігур, вирізьблених із тополі, які розмальовували діти зі Львова. Традиційну різдвяну конструкцію відкрили за участі львівського муніципального хору "Гомін" та театру "Слово і голос", передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".