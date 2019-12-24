У Львові відкрили різдвяну шопку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Львові перед входом у ратушу відбулось відкриття різдвяної шопки. Так, її сценка складається із п’яти двометрових фігур, вирізьблених із тополі, які розмальовували діти зі Львова. Традиційну різдвяну конструкцію відкрили за участі львівського муніципального хору "Гомін" та театру "Слово і голос", передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
“Сьогодні ми традиційно колядками відкрили різдвяну шопку за участі хору „Гомін“ та театрального центру „Слово і голос“. Ми почали встановлювати шопку вже кілька днів тому, але сьогодні традиційно презентуємо її для львів’ян та гостей нашого міста. Це вже одна з таких традиційних точок, яка насправді притягує людей. Під час різдвяно-новорічних свят тут постійно будуть лунати колядки. За декілька днів тут також з’являться ангелики, як оновлення цієї шопки, адже, на жаль, у зв’язку із погодними умовами ми не змоги встановити їх сьогодні”, — розповіла директорка департаменту розвитку ЛМР Наталія Бунда.
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Інсталяція з фігурами біблійних персонажів, де зображена сцена народження Ісуса Христа, — одна із найпопулярніших різдвяних традицій у Європі. Авторську інтерактивну шопку, яку зробив торік скульптор Антон Лубій, у Львові встановили навпроти Ратуші. Усі охочі зможуть зайти всередину, роздивитись чи зробити фото.
Шопка буде знаходитись на площі Ринок до свята Водохреща.
Додамо, що встановлення різдвяної шопки у Львові — традиція: її встановлюють вже багато років.