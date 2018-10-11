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Во Львове правоохранители пресекли деятельность сети порностудий

Во Львове правоохранители пресекли деятельность сети порностудий

Киев  •  УНН

 • 15941 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Работники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и следственного управления Главного управления Нацполиции во Львовской области согласно процессуальному руководству областной прокуратуры 9 октября прекратили деятельность сети порностудий, которая работала во Львове, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

Правоохранители установили личности злоумышленников, причастных к организации преступного бизнеса. Ими оказались четверо местных жителей в возрасте от 22 до 24 лет. Во время санкционированных обысков, которые проводились одновременно по шести адресам, было изъято компьютерную технику, веб-камеры, мобильные телефоны, эротические гардеробы, наличные средства, банковские карточки и тому подобное. В двух “офисах” правоохранители обнаружили шестерых девушек, студенток местных вузов, которые в качестве веб-моделей непосредственно занимались распространением продукции порнографического характера.

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“Между организаторами сети были четко распределены функции. Один из них занимался организационными, хозяйственными и финансовыми вопросами, администрированием деятельности студий. Второй — подбирал персонал, консультировал девушек, вел бухгалтерский учет. Еще двое следили за исправностью оборудования, подыскивали кадры в социальных сетях, учили размещать видеоматериалы на специальных сайтах в Интернете”, — говорится в сообщении.

Трое организаторов задержаны в порядке ст..208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании для них меры пресечения.

Открытое уголовное производство по ч.3 ст.301 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Совершение этого преступления наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как ранее информировал УНН, правоохранители прекратили деятельность сети порностудий в Днепропетровской области. Выяснилось, что местные жители наладили незаконный бизнес по изготовлению и реализации фото- и видеоматериалов порнографического содержания. В качестве “моделей” использовали женщин из малообеспеченных семей и несовершеннолетних девушек. По предварительной информации, злоумышленники также распространяли среди “работниц” наркотические вещества. Отснятые материалы они публиковали на специализированных Интернет-ресурсах.

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