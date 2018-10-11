У Львові правоохоронці припинили діяльність мережі порностудій

Правоохоронці встановили особи зловмисників, причетних до організації злочинного бізнесу. Ними виявилися четверо місцевих мешканців віком від 22 до 24 років. Під час санкціонованих обшуків, які проводилися одночасно за шістьма адресами, було вилучено комп’ютерну техніку, веб-камери, мобільні телефони, еротичні гардероби, готівкові кошти, банківські картки тощо. В двох “офісах” правоохоронці виявили шістьох дівчат, студенток місцевих вишів, які у якості веб-моделей безпосередньо займалися розповсюдженням продукції порнографічного характеру.

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“Між організаторами мережі були чітко розподілені функції. Один із них займався організаційними, господарськими та фінансовими питаннями, адмініструванням діяльності студій. Другий — добирав персонал, консультував дівчат, вів бухгалтерський облік. Ще двоє слідкували за справністю обладнання, підшукували кадри в соціальних мережах, навчали розміщувати відеоматеріали на спеціальних сайтах в Інтернеті”, — йдеться у повідомленні.

Троє організаторів затримані в порядку ст..208 КПК України. Вирішується питання про обрання для них міри запобіжного заходу.

Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.301 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів). Скоєння цього злочину карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як раніше інформував УНН, правоохоронці припинили діяльність мережі порностудій у Дніпропетровській області. З’ясувалося, що місцеві мешканці налагодили незаконний бізнес із виготовлення та реалізації фото- та відеоматеріалів порнографічного змісту. У якості “моделей” використовували жінок із малозабезпечених родин і неповнолітніх дівчат. За попередньою інформацією, зловмисники також розповсюджували серед “працівниць” наркотичні речовини. Відзняті матеріали вони публікували на спеціалізованих Інтернет-ресурсах.