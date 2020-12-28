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Как уволить судью КСУ: все основания и обстоятельства

Киев • УНН

 • 41475 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Конституционном Суде Украины разъяснили основания и порядок освобождении судьи от должности. Так, вопрос освобождения судьи Конституционного Суда Украины от должности при отсутствии его собственной инициативы невозможен без применения предупредительных мер от его незаконного увольнения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КСУ.

Как уволить судью КСУ: все основания и обстоятельства

"... В соответствии со статьей 153 Конституции Украины порядок организации и деятельности Конституционного Суда Украины, статус судей Суда, основания и порядок обращения в Суд, процедура рассмотрения им дел и исполнения решений Суда определяются Конституцией Украины и законом", - сказано в сообщении.

Отмечается, что независимость судьи Конституционного Суда Украины обеспечивается в том числе особым порядком и основаниями прекращения полномочий, освобождение судьи Конституционного Суда Украины от должности в порядке, определенном Конституцией Украины.

Так, согласно части первой статьи 1491 Конституции Украины полномочия судьи Конституционного Суда Украины прекращаются в случае:
1) истечения срока его полномочий;
2) достижения им семидесяти лет
3) прекращения гражданства Украины или приобретения им гражданства другого государства;
4) вступления в законную силу решения суда о признании его безвестно отсутствующим или объявление умершим, признание недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него за совершение им преступления;
6) смерти судьи Конституционного Суда Украины.

Добавляется, что в соответствии с частью второй статьи 1491 Конституции Украины основаниями для увольнения судьи Конституционного Суда Украины по должности являются:

1) неспособность выполнять свои полномочия по состоянию здоровья;
2) нарушения им требований относительно несовместимости;
3) совершение им существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение своими обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи Суда или выявило его несоответствие занимаемой должности;
4) подача им заявления об отставке или об освобождении от должности по собственному желанию.

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Других оснований для прекращения полномочий судьи Конституционного Суда Украины или для освобождения его от должности Основной Закон Украины не содержит.

Сообщается, что исходя из конституционных и законодательных предписаний, полномочия судьи Конституционного Суда Украины прекращаются, а освобождается судья Конституционного Суда Украины от должности только в случае наступления определенного события или фактических обстоятельств, подтвержденных соответствующим актом.

"Следовательно, решение об увольнении судьи Конституционного Суда Украины с должности по основаниям, определенным частью второй статьи 1491 Основного Закона Украины, принимается исключительно Конституционным Судом Украины, и ни один другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него. Как видно из указанных положений, вопрос освобождения судьи Конституционного Суда Украины от должности при отсутствии его собственной инициативы невозможен без применения предупредительных мер от его незаконного увольнения, что обусловлено независимостью суда в целом и судьи частности", - говорится в сообщении.

Так, учитывая предписания части третьей статьи 1491 Конституции Украины для принятия решения об увольнении судьи Конституционного Суда Украины с должности необходимо как минимум двенадцать голосов судей Суда. Принцип обязательности решений Конституционного Суда Украины обусловливает беспрекословное выполнение решения суда об освобождении судьи от должности, а следовательно, прекращение трудовых отношений с соответствующим Судьей.

Добавляется, что в случае если за соответствующее решение не проголосовало необходимое количество судей Конституционного Суда Украины, судья продолжает выполнение обязанностей по должности.

Ни один орган или должностное лицо не может принять иное решение по такому Судье.

"Исходя из конституционного статуса судей Конституционного Суда Украины, и учитывая специфику их назначения различными ветвями государственной власти (статья 148 Конституции Украины), положения части третьей статьи 154 УПК Украины не могут быть применены к тем судьям Конституционного Суда Украины, что назначались Президентом Украины. Иначе можно утверждать о неравном правовом статусе судей Конституционного Суда Украины, и, фактически, снижение соответствующих гарантий для судей Конституционного Суда Украины, что противоречит положениям статьи 149 Конституции Украины", - добавляется в сообщении.

Сообщается, что необходимо учитывать, что статьей 1491 Конституции Украины определен исчерпывающий перечень оснований прекращения полномочий судьи Конституционного Суда Украины и освобождения его от должности. Указанную норму Конституции Украины логично связывать с положениями статьи 149 Конституции Украины в аспекте независимости и неприкосновенности судей Конституционного Суда Украины. Поэтому решение вопроса об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины, Председателя и его заместителя в соответствии с положениями части второй статьи 154 УПК Украины, на основании решения следственного судьи во время досудебного расследования или суда во время судебного разбирательства будет противоречить статье 1491 Конституции Украины.

Как ранее УНН сообщал Офис Генерального прокурора отметил, что сообщил о подозрении председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности председателя КСУ.

Впоследствии в КСУ сообщили, что для отстранения Тупицкого нет законодательных оснований.

Тогда, представитель Президента в КСУ Федор Вениславский в комментарии УНН сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский соответствии со своими полномочиями может отстранить председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого.

Напомним, что ГБР заявляло, что расследует ряд уголовных дел, в которых проверяется причастность Тупицкого к совершению преступлений в составе преступной организации. Также Государственным бюро расследований было начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка на территории Крыма, а также государственной измены председателем Конституционного суда Украины.

В ноябре 2020 года председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не явился в Государственный бюро расследований, где его должны были допросить.

Также напомним, что в пресс-службе партии "Слуга народа" заявляли, что вызов председателя КСУ к ОГП оправдан, а обнародованные пленки дают основания для отстранения Александра Тупицкого с должности.

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