ВР звернеться до КСУ щодо відмови стосовно роз'яснення рішення з антикорупційного законодавства - Совгиря

“Щодо позиції Верховної Ради стосовно клопотання про роз'яснення рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року №13-р/2020 (щодо антикорупційного законодавства) (далі — Рішення), повідомляю, що парламент подаватиме клопотання до Суду про відмову в його задоволенні”, - зазначила нардепка.

Совгиря зазначає, що основними аргументами є:

1) за законом “Про КСУ” право звернення до Суду передбачене з приводу роз’яснення порядку виконання рішення, а не роз’яснення та тлумачення його змісту або окремих положень. Отже, Суд може роз’яснювати свої власні рішення тільки тоді, коли в них встановлюється особливий порядок їх виконання. Проте Конституційний Суд не встановлював у Рішенні будь-якого порядку його виконання;

2) у Рішенні Суд надав відповідь лише на частину питань, поставлених у конституційному поданні, вивівши іншу частину в окреме провадження, за якою рішення ще не постановлене. Отже, звернення щодо надання тлумачення Судом стосовно окремих позицій Рішення до завершення провадження у справі може розглядатися як намагання вплинути на формулювання правової позиції в остаточному рішенні у справі і є недопустимим з точки зору необхідності дотримання суддями Конституційного Суду основних засад здійснення правосуддя, передбачених статтями 129, 149 Конституції України та статтею 2 Закону “Про КСУ”.

Додамо, раніше Совгиря повідомляла, що звернулася до КСУ із клопотанням надати їй, як представнику ВРУ у КСУ, копію клопотання від одного із народних депутатів України про роз'яснення рішення КСУ по антикорупційному законодавству та оприлюднення клопотання на сайті КСУ у зв'язку із суспільним резонансом питання.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

Після цього у Верховній Раді створили робочу групу, яка повинна була напрацювати три законопроекти для вирішення ситуації - повернення електронного декларування, зміни до Кримінального кодексу і зміни в закон про КСУ. Частину з них вже ухвалили.

Нагадаємо, днями Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який усуває законодавчі прогалини через рішення КСУ від 27 жовтня та забезпечує повноцінне функціонування НАЗК. Раніше також повернули й кримінальну відповідальність за брехню у декларації, утім, лише у вигляді обмеження волі. Вже у січні очікується розгляд у ВР законопроекту щодо третього блоку питань - стосовно КСУ.

Додамо, у листопаді стало відомо, що представниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря подаватиме свою кандидатуру на посаду судді КСУ від парламенту.



