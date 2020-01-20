В Кремле сообщили, что новый премьер "пока не представил Путину структуру нового правительства"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Премьер-министр России Михаил Мишустин пока не представил президенту России Владимиру Путину структуру нового правительства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на российское издание “Коммерсант”.
Он отметил, что представление структуры нового кабинета должно произойти “в течение конституционного срока”.
"Нет, если бы такой доклад состоялся, мы бы вас проинформировали. Срок еще не истек",— сказал пресс-секретарь журналистам.
Согласно Конституции РФ, премьер должен предоставить президенту предложения о структуре правительства не позже недели после своего назначения. Срок, за который господин Мишустин обязан структурировать правительство, истекает 23 января.
Напомним, 15 января бывший премьер Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Это произошло спустя несколько часов после послания президента Федеральному собранию, в котором была анонсирована конституционная реформа. На пост премьера был предложен и утвержден глава ФНС Михаил Мишустин.
Впоследствии, Госдума на заседании в четверг, 16 января, дала согласие президенту РФ на назначение нынешнего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина главой правительства России.