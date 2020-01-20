У Кремлі повідомили, що новий прем'єр "поки не представив Путіну структуру нового уряду"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін поки не представив президенту Росії Володимиру Путіну структуру нового уряду, повідомив прес-секретар президента Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на російське видання “Коммерсант”.
Він зазначив, що представлення структури нового кабінету має відбутися “протягом конституційного терміну”.
“Ні, якби така доповідь відбулася, ми б вас поінформували. Термін ще не закінчився”, — сказав прес-секретар журналістам.
Згідно з Конституцією РФ, прем’єр повинен надати президенту пропозиції про структуру уряди не пізніше тижня після свого призначення. Термін, за який пан Мішустін зобов’язаний структурувати уряд, закінчується 23 січня.
Нагадаємо, 15 січня колишній прем’єр Дмитро Медведєв оголосив про відхід уряду у відставку. Це сталося через кілька годин після послання президента Федеральним зборам, в якому була анонсована конституційна реформа. На пост прем’єра був запропонований і затверджений глава ФНС Михайло Мішустін.
Згодом, Держдума на засіданні в четвер, 16 січня, дала згоду президенту РФ на призначення нинішнього глави Федеральної податкової служби Михайла Мішустіна головою уряду Росії.