В конгрессе бурно отреагировали на ликвидацию США иранского генерала

Союзники президента Трампа на Капитолийском холме похвалили операцию, заявив, что операция по ликвидации генерала послужила сигналом для Ирана и может стать сильным сдерживающим фактором для "иранских марионеток" в Ираке.

"Цена убийств и нанечения ранений американцам только что резко возросла. Серьезный удар по иранскому режиму, на руках которого американская кровь. Сулеймани был одним из самых безжалостных и злобных членов режима аятоллы. По его руках была американская кровь", - заявил старший сенатор США от штата Южная Каролина, республиканец Линдси Грэм.

"Оборонительные действия, предпринятые США против Ирана и его доверенных лиц, соответствуют четким предупреждением, которые они получили. Они предпочли проигнорировать эти предупреждения, так как считали, что президент США был скован нашими внутриполитическими разногласиями. Они сильно просчитались", - добавил сенатор -республиканец от штата Флорида Марко Рубио.

Солидарность с ним выразил американский сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон, добавив, что "Америка в большей безопасности".

Некоторые республиканцы из Конгресса, которые иногда критикуют Трампа, также поддержали атаку, сказав, что ликвидация была правильным решением - в частности сенатор-республиканец от штата Небраска Бенджамин Сасс.

В то же время, некоторые демократы выразили опасения, что убийство тегеранского генерала может привести к более жестокому противостоянию в Иране и поставить под угрозу американские интересы на Ближнем Востоке.

Старший сенатор от штата Нью-Мексико, представляющий Демократическую партию, Том Юдалл заявил, что нанесение удара может поставить "американские силы и граждан под угрозу и, вполне возможно, погрузить нас в очередную катастрофическую войну на Ближнем Востоке, о которой американский народ не просит и которую он не поддерживает".

"Касем Сулеймани был врагом Соединенных Штатов с американской кровью на руках. Но вопрос, с которым мы годами боролись в Ираке, состоял в том, как убить больше террористов, чем мы создаем. Это открытый вопрос сегодня вечером, когда мы ждем реакции Ирана на эскалацию Дональда Трампа, которая может разжечь региональную войну, при отсутствии стратегии со стороны администрации", - сказал конгрессмен-демократ Сет Моултон, который является ветераном войны в Ираке.

Некоторые демократы также утверждали, что Трамп не имел права отдавать приказ об ударе без одобрения Конгресса.

"Сулеймани был врагом Соединенных Штатов. Это не вопрос. Вопрос в том, что это - как следует из сообщений - Америка только что убила, без разрешения Конгресса, второго по могуществу человека в Иране, сознательно решив потенциальную массивную региональную войну?" - написал младший сенатор США от штата Коннектикут Крис Мерфи.

Напомним, ранее стало известно, что командующий спецслужбами "Аль-Кудс" иранского КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты 3 января ракетным ударом в районе аэропорта Багдада.

Позже Пентагон официально подтвердил гибель лидера "Аль-Кудс" иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США.

В свою очередь секретарь Совета политической целесообразности Ирана Мохсен Резаи в пятницу поклялся "решительной местью Америке" за убийство Касема Сулеймани, главы элитного отряда "Аль-Кудс", в Багдаде.

Как сообщал УНН, духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.