У конгресі бурхливо відреагували на ліквідацію США іранського генерала
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Заява Пентагону про те, що американські сили завдали удар, убивши командувача спецслужбами "Аль-Кудс" іранського КВІР Касема Сулеймані, викликала бурхливу реакцію у Капітолії. Багато членів Конгресу високо оцінили цей крок, а інші попередили про непередбачувані наслідки, передає УНН з посиланням на The Hill.
Союзники президента Трампа на Капітолійському пагорбі похвалили операцію, заявивши, що операція з ліквідації генерала послугувала сигналом для Ірану і може стати сильним стримуючим фактором для "іранських маріонеток" в Іраку.
"Ціна вбивств і завдання поранень американцям щойно різко зросла. Серйозний удар по іранському режиму, на руках якого американська кров. Сулеймані був одним з найбільш безжальних і злісних членів режиму аятолли. На його руках була американська кров", - заявив старший сенатор США від штату Південна Кароліна, республіканець Ліндсі Грем.
"Оборонні дії, вжиті США проти Ірану і його довірених осіб, відповідають чітким попередженням, які вони отримали. Вони вважали за краще проігнорувати ці попередження, тому що вважали, що президент США був скутий нашими внутрішньополітичними розбіжностями. Вони сильно прорахувалися", - додав сенатор-республіканець від штату Флорида Марко Рубіо.
Солідарність з ним висловив американський сенатор-республіканець від Арканзасу Том Коттон, додавши, що "Америка в більшій безпеці".
Деякі республіканці з Конгресу, які іноді критикують Трампа, також підтримали атаку, сказавши, що ліквідація була правильним рішенням - зокрема сенатор-республіканець від штату Небраска Бенджамін Сасс.
Водночас, деякі демократи висловили побоювання, що вбивство тегеранського генерала може привести до більш жорстокого протистояння в Ірані і поставити під загрозу американські інтереси на Близькому Сході.
Старший сенатор від штату Нью-Мексико, який представляє Демократичну партію, Том Юдалл заявив, що завдання удару може поставити "американські сили і громадян під загрозу і, цілком можливо, занурити нас у чергову катастрофічну війну на Близькому Сході, про яку американський народ не просить і яку він не підтримує".
"Касем Сулеймані був ворогом Сполучених Штатів з американською кров'ю на руках. Але питання, з яким ми роками боролися в Іраку, полягало в тому, як вбити більше терористів, ніж ми створюємо. Це відкрите питання сьогодні ввечері, коли ми чекаємо реакції Ірану на ескалацію Дональда Трампа, яка може розпалити регіональну війну, при відсутності стратегії з боку адміністрації", - сказав конгресмен-демократ Сет Моултон, який є ветераном війни в Іраку.
Деякі демократи також стверджували, що Трамп не мав права віддавати наказ про удар без схвалення Конгресу.
"Сулеймані був ворогом Сполучених Штатів. Це не питання. Питання в тому, що це - як випливає з повідомлень - Америка тільки що вбила, без дозволу Конгресу, другу за могутністю людину в Ірані, свідомо розв'язавши потенційну масивну регіональну війну?" - написав молодший сенатор США від штату Коннектикут Кріс Мерфі.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що командувач спецслужбами "Аль-Кудс" іранського КВІР Касем Сулеймані і заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті 3 січня ракетним ударом в районі аеропорту Багдада.
Пізніше Пентагон офіційно підтвердив загибель лідера "Аль-Кудс" іранського генерала Касема Сулеймані в результаті ракетного удару США.
У свою чергу секретар Ради політичної доцільності Ірану Мохсен Резаї в п'ятницю поклявся "рішучою помстою Америці" за вбивство Касема Сулеймані, глави елітного загону "Аль-Кудс", в Багдаді.
Як повідомляв УНН, духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї оголосив триденну загальнонаціональну жалобу після вбивства в Іраку іранського генерала Касема Сулеймані.