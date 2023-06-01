В КГГА проводятся обыски из-за закрытого укрытия

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КИЕВ. 1 июня. УНН. В двух департаментах Киевской городской государственной администрации проводятся следственные действия. Информацию об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Детали

Правоохранители проводят следственные действия в рамках расследования смертельного инцидента, которой произошел этой ночью. Когда люди не смогли попасть в укрытие, в результате чего три человека, среди которых ребенок, погибли от падения обломков вражеской ракеты.

Как сообщила УНН Надежда Максимец, следственные действия проводятся в Департаменте муниципальной безопасности и Департаменте здравоохранения.

Напомним, что обыски сегодня также проводились в Деснянской РГА.

Контекст

Во время ракетной атаки на Киев в ночь на 1 июня в Деснянском районе люди не смогли попасть в укрытие в медицинском учреждении. В результате падения обломков ракеты погибло три человека (среди которых один ребенок), которые оказались на улице.

Под процессуальным руководством Деснянской районной прокуратуры города Киева начато досудебное расследование по факту служебной халатности со стороны должностных лиц медицинского учреждения, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Мэр города Виталий Кличко уже заявил, что ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава района, который должен контролировать работу укрытий, которые есть на карте города и должны работать. Он также добавил, что все решения относительно действий ответственных лиц будут приняты безотлагательно.

В то же время в прокуратуре настаивают на необходимости проведения объективного расследования для определения виновных должностных лиц.

Кличко заявлял также, что следствие устанавливает, открытым ли было укрытие.

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