В Киеве водолазы достали из озера тело мужчины

"15 декабря в 16:58 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступил звонок от правоохранителей о том, что в озере Эрик на ул. Набережно-Корчеватской, 27 что в Голосеевском районе столицы, в воде находится тело мужчины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на место происшествия выехало дежурное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Как оказалось, на поверхности воды на расстоянии примерно 5 м от берега располагалось тело мужского пола. С помощью специального снаряжения спасатели транспортировали тело к берегу и передали его правоохранителям.

Указано, что обстоятельствами происшествия занимаются работники правоохранительных органов.

Напомним, с озера на Теремках достали тело женщины.