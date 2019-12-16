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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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5 марта, 16:07 • 141719 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В Киеве водолазы достали из озера тело мужчины

В Киеве водолазы достали из озера тело мужчины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. На озере Эрик на улице Набережно-Корчеватской, 27 что в Голосеевском районе столицы водолазы достали тело мужчины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба ГУ ГСЧС.

"15 декабря в 16:58 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступил звонок от правоохранителей о том, что в озере Эрик на ул. Набережно-Корчеватской, 27 что в Голосеевском районе столицы, в воде находится тело мужчины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на место происшествия выехало дежурное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Как оказалось, на поверхности воды на расстоянии примерно 5 м от берега располагалось тело мужского пола. С помощью специального снаряжения спасатели транспортировали тело к берегу и передали его правоохранителям.

Указано, что обстоятельствами происшествия занимаются работники правоохранительных органов.

Напомним, с озера на Теремках достали тело женщины.

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