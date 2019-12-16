У Києві водолази дістали з озера тіло чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. На озері Єрик на вулиці Набережно-Корчуватській, 27, що у Голосіївському районі столиці водолази дістали тіло чоловіка. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС.
"15 грудня о 16:58 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшов дзвінок від правоохоронців про те, що в озері Єрик на вул. Набережно-Корчуватській, 27, що у Голосіївському районі столиці, у воді знаходиться тіло людини", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що на місце події виїхало чергове відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Як виявилось, на поверхні води на відстані приблизно 5 м від берега розташовувалось тіло чоловічої статі. За допомогою спеціального спорядження рятувальники транспортували тіло до берега та передали його правоохоронцям.
Вказано, що обставинами події займаються працівники правоохоронних органів.
Нагадаємо, із озера на Теремках дістали тіло жінки.