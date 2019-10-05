В Киеве разоблачили схему нелегального ввоза товаров в Украину на сумму 150 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В Киеве задержали группу лиц, которые способствовали контрабандного ввоза на территорию Украины товаров вне таможенного контроля с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру города Киева.
"Группа лиц разработала и организовала схему собственного незаконного обогащения путем принятия заказов от различных субъектов хозяйствования на поставку на территорию Украины контрабандным путем товаров различного назначения, как правило, из Китайской Народной Республики", - говорится в сообщении.
Поскольку никакого документального оформления этих хозяйственных операций не проводилось, предприниматели избегали уплаты необходимых таможенных платежей и налогов, а оплачивали только вознаграждение указанной группе лиц за указанные "услуги".
Злоумышленники осуществляли преступную деятельность в крупнейших регионах страны и имели разветвленную систему ячеек на территории города Киева, Днепропетровской, Львовской, Одесской, Харьковской и Хмельницкой областей, где располагались пособники с необходимой инфраструктурой (складскими помещениями, транспортом, и теневыми офисами).
В ходе расследования путем проведения комплекса следственных и оперативных действий задокументировано исполнителей и заказчиков указанных неправомерных услуг, установлено ориентированы объемы товарооборота, который в течение 2018-2019 годов по предварительным подсчетам составил около 150 млн грн.
Также во время обысков, проведенных в городах Киеве и Харькове, Харьковской и Одесской областях, изъяты документы так называемой "теневой бухгалтерии", печати предприятий и средства на сумму 579 тыс. Долларов США и 16,5 тыс. Грн.
В настоящее время досудебное расследование продолжается, после проведения исследования изъятых документов "теневой бухгалтерии" и других процессуальных действий будет дана правовая оценка действиям вышеупомянутой группы лиц и предпринимателей.
Напомним, на границе с Россией со стрельбой задержали авто с контрабандой.