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У Києві викрили схему нелегального ввезення товарів в Україну на суму 150 млн грн

Київ • УНН

 • 10809 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У Києві затримали групу осіб, які сприяли контрабандному ввезенню на територію України товарів поза митним контролем з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це повідомляє УНН з посиланням на прокуратуру міста Києва.

У Києві викрили схему нелегального ввезення товарів в Україну на суму 150 млн грн

"Група осіб розробила та організувала схему власного незаконного збагачення шляхом прийняття замовлень від різних суб’єктів господарювання на поставку на територію України контрабандним шляхом товарів різного призначення, як правило з Китайської Народної Республіки", - сказано у повідомленні.

Оскільки ніякого документального оформлення цих господарських операцій не проводилось, підприємці уникали сплати необхідних митних платежів та податків, а оплачували лише винагороду зазначеній групі осіб за вказані "послуги".

Зловмисники здійснювали злочинну діяльність у найбільших регіонах країни та мали розгалужену систему осередків на території міста Києва, Дніпропетровської, Львівської, Одеської, Харківської та Хмельницької областей, де розташовувались пособники із необхідною інфраструктурою (складськими приміщеннями, транспортом, та тіньовими офісами).

У ході розслідування шляхом проведення комплексу слідчих та оперативних дій задокументовано виконавців та замовників вказаних неправомірних послуг, встановлено орієнтовані обсяги товарообороту, який упродовж 2018-2019 років за попередніми підрахунками склав близько 150 млн грн.

Також під час обшуків, які проведено у містах Києві та Харкові, Харківській та Одеській областях, вилучено документи так званої "тіньової бухгалтерії", печатки підприємств та кошти на суму 579 тис. доларів США та 16,5 тис. грн.

На даний час досудове розслідування триває, після проведення дослідження вилучених документів "тіньової бухгалтерії" та інших процесуальних дій буде надано правову оцінку діям вищезазначеної групи осіб та підприємців.

Нагадаємо, на кордоні з Росією із стріляниною затримали авто з контрабандою.

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