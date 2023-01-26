В Киеве взрыв - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В Киеве произошел взрыв, людям следует оставаться в укрытиях, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.
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"Взрыв в Киеве! Будьте в укрытиях!" - написал Кличко.
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