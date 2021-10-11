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В Киеве в Голосеевском парке нашли повешенным и без одежды мужчину

В Киеве в Голосеевском парке нашли повешенным и без одежды мужчину

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. В Киеве, в Голосеевском парке нашли повешенным без одежды мужчину. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Голосеевского управления полиции Киева Кристина Мандыбура.

Цитата

“Труп без одежды, предварительно без признаков насильственной смерти, нашел случайный прохожий, который занимался спортивным ориентированием. Личность его не установлена, поскольку он был без документов”, — сообщила Мандыбура.

Детали

В частности, в полиции сообщили, что на вид мужчине до 30 лет. Предварительно, рассматривают версию самоубийства.

“Начато уголовное производство по ч.1 статьи 115 УК с дополнительной квалификацией самоубийство”, — отметила пресс-секретарь.

Напомним

В Житомирской области охранника недействующей АЗС нашли мертвым.

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