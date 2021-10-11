В Киеве в Голосеевском парке нашли повешенным и без одежды мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В Киеве, в Голосеевском парке нашли повешенным без одежды мужчину. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Голосеевского управления полиции Киева Кристина Мандыбура.
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“Труп без одежды, предварительно без признаков насильственной смерти, нашел случайный прохожий, который занимался спортивным ориентированием. Личность его не установлена, поскольку он был без документов”, — сообщила Мандыбура.
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В частности, в полиции сообщили, что на вид мужчине до 30 лет. Предварительно, рассматривают версию самоубийства.
“Начато уголовное производство по ч.1 статьи 115 УК с дополнительной квалификацией самоубийство”, — отметила пресс-секретарь.
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