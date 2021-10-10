На Житомирщині на території недіючої АЗС знайшли мертвим охоронця з травмою голови

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Ранком до Радомишльського відділення поліції надійшло повідомлення від екстрених служб про задимлення у службовому приміщенні АЗС у с.Кочерові та виявлення тіла чоловіка з травмами, що могли вказувати на насильницьку загибель.

Попередньо з’ясовано, що загиблим є житель громади, 1972 р.н., який працював охоронником на недіючій вже кілька років АЗС.

Під час огляду тіла чоловіка фахівці зафіксували поранення і травми голови.

“Поліцейські проводять першочергові слідчо-розшукові заходи для встановлення обставин події. Триває опитування жителів населеного пункту. Також оперативники опрацьовують записи камер відеоспостереження, встановлених неподалік АЗС. Попередня правова кваліфікація — ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У Чернівецькій області під час несення служби загинув прикордонник. Перед тим, як виявили загиблого, інший військовослужбовець почув постріл.



