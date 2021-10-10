В Житомирской области на территории недействующей АЗС нашли мертвым охранника с травмой головы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В Житомирской области охранника недействующей АЗС нашли мертвым. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области, передает УНН.
Детали
Утром в Радомышльское отделение полиции поступило сообщение от экстренных служб о задымлении в служебном помещении АЗС в с.Кочерови и обнаружении тела мужчины с травмами, которые могли указывать на насильственную гибель.
Предварительно установлено, что погибшим является житель местной громады, 1972 г.р., который работал охранником на недействующей уже несколько лет АЗС.
При осмотре тела мужчины специалисты зафиксировали ранения и травмы головы.
"Полицейские проводят первоочередные следственно-розыскные мероприятия для установления обстоятельств происшествия. Продолжается опрос жителей населенного пункта. Также оперативники прорабатывают записи камер видеонаблюдения, установленных неподалеку АЗС. Предварительная правовая квалификация - ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины", - говорится в сообщении.
Напомним
В Черновицкой области во время несения службы погиб пограничник. Перед тем, как обнаружили погибшего, другой военнослужащий услышал выстрел.