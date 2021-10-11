У Києві в Голосіївському парку знайшли повішеним і без одягу чоловіка

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“Труп без одягу, попередньо без жодних ознак насильницької смерті, знайшов випадковий перехожий, який займався спортивним орієнтуванням. Особу його не встановлено, оскільки він був без документів”, — повідомила Мандибура.

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Зокрема, у поліції повідомили, що на вигляд чоловіку до 30 років. Попередньо, розглядають версію самогубства.

“Розпочато кримінальне провадження за ч.1 статті 115 ККУ з додатковою кваліфікацією самогубство”, — відзначила речниця.

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