В Киеве в гараже сгорел мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Ночью в Святошинском районе столицы загорелся гараж, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в городе Киеве.
"Возгорание произошло в кирпичном гараже размером 5х3 на территории частной усадьбы. Во время тушения пожара спасателями был обнаружен труп мужского пола", - говорится в сообщении.
В 1:48 пожар был локализован, а в 1:54 ликвидировали.
Причина пожара и обстоятельства смерти человека будут установлены правоохранительными органами.
Напомним, в городе Мариуполь Донецкой области в результате пожара в квартире жилого дома погиб мужчина.