У Києві в гаражі згорів чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Вночі у Святошинському районі столиці загорівся гараж, в результаті чого загинув чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС України у місті Києві.
"Займання сталося в цегляному гаражі розміром 5х3 на території приватної садиби. Під час гасіння пожежі рятувальниками було виявлено труп чоловічої статі", - йдеться у повідомленні.
О 1:48 пожежу локалізували, а о 1:54 ліквідували.
Причина пожежі та обставини смерті людини будуть встановлені правоохоронними органами.
Нагадаємо, у місті Маріуполь Донецької області в наслідок пожежі в квартирі житлового будинку загинув чоловік.