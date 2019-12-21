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В Киеве произошла перестрелка во время конфликта: двое раненых

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Киеве во время конфликта злоумышленник достал оружие в выстрелил резиновыми пулями в двух мужчин. В результате, одного из них доставили в больницу с многочисленными ранениями, а другому оказали медицинскую помощь на месте. Об этом передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Сообщается, что в Святошинское управление полиции поступило сообщение о стрельбе на проспекте Леся Курбаса. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.

“Правоохранители установили, что между тремя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них достал оружие и сделал несколько выстрелов. В результате происшествия 44-летний пострадавший с ранением глаза, обеих ног и грудной клетки доставлен в больницу, а 33-летнему пострадавшему оказана медицинская помощь на месте”, — говорится в сообщении.

Указано, что в ходе проведения поверхностной проверки у мужчины, на которого указали свидетели, полиция обнаружила кобуру и разрешение на устройство для отстрела резиновых пуль, но самого оружия при нем не нашла. Также на месте обнаружили шесть гильз из-под резиновых пуль, которые направили на баллистическую экспертизу.

“Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 49-летний житель столицы, ранее проблем с законом не имел”, — отметили в отделе коммуникации.

Начато уголовное производство по части четвертой статьи 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Проводятся необходимые следственные действия, а также решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, в Киевской области между мужчинами произошла перестрелка из-за ревности.

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