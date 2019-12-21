У Києві сталася стрілянина під час конфлікту: двоє поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Києві під час конфлікту зловмисник дістав зброю у вистрелив гумовими кулями у двох чоловіків. В результаті, одного з них доставили до лікарні з численними пораненнями, а іншому надали медичну допомогу на місці. Про це передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
Повідомляється, що до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину на проспекті Леся Курбаса. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.
“Правоохоронці встановили, що між трьома чоловіками виник конфлікт, у ході якого один із них дістав зброю та здійснив декілька пострілів. Внаслідок події 44-річного потерпілого з пораненням ока, обох ніг та грудної клітини доставлено до лікарні, а 33-річному постраждалому надано медичну допомогу на місці”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що в ході проведення поверхневої перевірки у чоловіка, на якого вказали свідки, поліція виявила кобуру та дозвіл на пристрій для відстрілу гумових куль, але самої зброї при ньому не знайшла. Також на місці виявили шість гільз із-під гумових куль, які направили на балістичну експертизу.
“Правопорушника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 49-річний мешканець столиці, який раніше проблем із законом не мав”, — зазначили у відділі комунікації.
Розпочато кримінальне провадження за частиною четвертою статті 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Проводяться необхідні слідчі дії, а також вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.
Нагадаємо, на Київщині між чоловіками сталася перестрілка через ревнощі.