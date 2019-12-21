У Києві сталася стрілянина під час конфлікту: двоє поранених

КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Києві під час конфлікту зловмисник дістав зброю у вистрелив гумовими кулями у двох чоловіків. В результаті, одного з них доставили до лікарні з численними пораненнями, а іншому надали медичну допомогу на місці. Про це передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.