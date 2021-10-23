В Киеве человек попал под поезд: движение городской электрички задерживается
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Киеве сегодня утром человек попал под поезд. Движение городской электрички №7313 задерживается, передает УНН со ссылкой на "Киевпастранс".
Детали
Отмечается, что задержано движение городской электрички №7313 на перегоне ст. Вышгородская - ст. Сырецкая в направлении ст. Борщаговская по причине попадания человека под поезд.
Устанавливаются обстоятельства происшествия, на месте работают специалисты.
Напомним
Ранее в Киеве, на станции метрополитена "Арсенальная" в центре столицы человек попал под поезд метро.
Также в Черниговской области поезд сбил 14-летнего юношу, позже от полученных травм он скончался в больнице.