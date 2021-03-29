На Чернігівщині 14-річна дитина потрапила під потяг: хлопець помер у лікарні

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"У неділю 28 березня на перегоні “Носівка-Ніжин” потяг “Київ-Суми” збив 14-річного мешканця с. Ніжинське Ніжинського району. В результаті хлопець отримав тяжкі травми, від яких помер у реанімаційному відділенні однієї з місцевих лікарень. Попередньо встановлено, що підліток рухався вздовж колії і потрапив під потяг", - повідомили в прокуратурі.

Деталі

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Ніжинської окружної прокуратури проводиться розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 276 КК України (Порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, що спричинило загибель людини), повідомили в пресслужбі.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, наприкінці грудня на Львівщині потяг смертельно травмував чоловіка.



