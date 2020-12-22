На Львівщині потяг насмерть збив людину

Як пише видання, 21 грудня близько 23.00 у Бродівське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Пониковиця пасажирський поїзд сполученням "Рахів-Київ" смертельно травмував людину.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та інші співробітники територіального підрозділу поліції. Як встановили правоохоронці, машиніст потяга скоїв наїзд чоловіка, який від отриманих травм, помер на місці події. Поліцейські встановлюють особу загиблого.

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За цим фактом слідчі Бродівського відділення поліції, за процесуального керівництва Золочівської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до десяти років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування.