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Во Львовской области поезд насмерть сбил человека

Киев • УНН

 • 14995 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Во Львовской области поезд смертельно травмировал мужчину - полицейские устанавливают личность погибшего. Об этом сообщили "Гал-инфо" в отделе коммуникации полиции Львовской области, передает УНН.

Во Львовской области поезд насмерть сбил человека

Как пишет издание, 21 декабря около 23.00 в Бродовское отделения полиции поступило сообщение о том, что в селе Пониковица пассажирский поезд сообщением "Рахов-Киев" смертельно травмировал человека.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и другие сотрудники территориального подразделения полиции. Как установили правоохранители, машинист поезда совершил наезд мужчину, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Полицейские устанавливают личность погибшего.

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По данному факту следователи Бродовского отделения полиции, за процессуального руководства Золочевской местной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до десяти лет лишения свободы.

Проводится досудебное расследование.

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