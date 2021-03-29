В Черниговской области 14-летний ребенок попал под поезд: парень умер в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В воскресенье в Черниговской области поезд сбил 14-летнего юношу, позже от полученных травм он скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Черниговской областной прокуратуры, передает УНН.
Цитата:
"В воскресенье 28 марта на перегоне "Носовка-Нежин" поезд "Киев-Сумы" сбил 14-летнего жителя с. Нежинское Нежинского района. В результате парень получил тяжелые травмы, от которых скончался в реанимационном отделении одной из местных больниц. Предварительно установлено, что подросток двигался вдоль пути и попал под поезд", - сообщили в прокуратуре.
Детали
Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Нежинской окружной прокуратуры проводится расследование уголовного производства по ч. 3 ст. 276 УК Украины (Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшее гибель человека), сообщили в пресс-службе.
Что было раньше
Как сообщал УНН, в конце декабря во Львовской области поезд смертельно травмировал мужчину.