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В Черниговской области 14-летний ребенок попал под поезд: парень умер в больнице

В Черниговской области 14-летний ребенок попал под поезд: парень умер в больнице

Киев  •  УНН

 • 18100 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. В воскресенье в Черниговской области поезд сбил 14-летнего юношу, позже от полученных травм он скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Черниговской областной прокуратуры, передает УНН.

Цитата:

"В воскресенье 28 марта на перегоне "Носовка-Нежин" поезд "Киев-Сумы" сбил 14-летнего жителя с. Нежинское Нежинского района. В результате парень получил тяжелые травмы, от которых скончался в реанимационном отделении одной из местных больниц. Предварительно установлено, что подросток двигался вдоль пути и попал под поезд", - сообщили в прокуратуре.

Детали

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Нежинской окружной прокуратуры проводится расследование уголовного производства по ч. 3 ст. 276 УК Украины (Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшее гибель человека), сообщили в пресс-службе.

Что было раньше

Как сообщал УНН, в конце декабря во Львовской области поезд смертельно травмировал мужчину.

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