У Києві людина потрапила під поїзд: рух міської електрички затримується

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Наголошується, що затримано рух міської електрички №7313 на перегоні ст. Вишгородська - ст. Сирецька в напрямку ст. Борщагівська з причини потрапляння людини під потяг.

Наразі встановлюються обставини події, на місці працюють фахівці.

Нагадаємо

Раніше у Києві, на станції метрополітену "Арсенальна" у середмісті столиці людина потрапила під поїзд метро.



Також на Чернігівщині потяг збив 14-річного юнака, пізніше від отриманих травм він помер у лікарні.