У Києві людина потрапила під поїзд: рух міської електрички затримується
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У Києві сьогодні зранку людина потрапила під потяг. Рух міської електрички №7313 затримується, передає УНН з посиланням на “Київпастранс”.
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Наголошується, що затримано рух міської електрички №7313 на перегоні ст. Вишгородська - ст. Сирецька в напрямку ст. Борщагівська з причини потрапляння людини під потяг.
Наразі встановлюються обставини події, на місці працюють фахівці.
Нагадаємо
Раніше у Києві, на станції метрополітену "Арсенальна" у середмісті столиці людина потрапила під поїзд метро.
Також на Чернігівщині потяг збив 14-річного юнака, пізніше від отриманих травм він помер у лікарні.