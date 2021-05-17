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The Guardian

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На станції метро "Арсенальна" людина потрапила під поїзд: рух "червоною" гілкою обмежили

Київ • УНН

 • 49386 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. На станції метрополітену "Арсенальна" у середмісті столиці людина потрапила під поїзд метро, рух по "червоній" гілці частково зупинено. Про це УНН повідомили у пресслужбі КП "Київський метрополітен".

На станції метро "Арсенальна" людина потрапила під поїзд: рух "червоною" гілкою обмежили

Цитата:

“Червона лінія — рух поїздів зупинено. На станції "Арсенальна“ пасажир потрапив під потяг”, — повідомили у КП.

Деталі

На місце події викликано медиків та правоохоронців. Проводиться необхідна робота.

Поїзди по червоній лінії курсують від станції "Академмістечко" до станції "Хрещатик", а також від станції "Дарниця" до станції "Лісова". Станції "Арсенальна", "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна" зачинено для пасажирів.

Про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково.

Додамо

За даними метрополітену Києва, “червона” лінія метро з 18 станцій найбільш завантажена - у 2020 році перевезла майже 114 мільйонів людей.

“Синя” лінія — друга за завантаженістю. Минулого року нею скористалися 97,7 млн пасажирів. 

Щодо "зеленої“ лінії метро, то нею за рік скористалися 67,8 млн киян та гостей столиці. 

Загалом столичне метро у 2020 році перевезло вдвічі менше пасажирів, ніж рік тому. На тлі цього у метро просять підвищити вартість проїзду - кажуть, обгрунтована ціна - 21 гривня.

Наразі у метро Києва та наземному комунальному громадському транспорті ціна на разову поїздку без пільг і знижок становить 8 гривень.

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