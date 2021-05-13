Метро 21 грн, маршрутка 25: перевізники просять владу підняти ціни на проїзд
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Колективи Київського метрополітену та Київпастрансу звернулися до мера міста Віталія Кличка і Київської міської ради з вимогою вирішити питання "належної підтримки підприємств" - зокрема, підвищивши вартість проїзду. Про це йдеться в оприлюдненому КП "Київський метрополітен" листі, передає УНН.
Причиною такого прохання автори звернення вказують наслідки пандемії і карантину - зниження пасажиропотоку і, відповідно, збитки - лише у метро 1,175 млрд грн торік і, за прогнозом фінансистів, буде 3,421 млрд грн цього року.
Цитата:
"Ми бачимо два можливих шляхи розв'язання ситуації: підтримка метрополітену коштами міського бюджету, на що мінімально необхідно 1,514 млрд грн. Або перегляд існуючого тарифу на перевезення пасажирів", - сказано у зверненні.
Деталі
У метро кажуть, посилаючись на розрахунки на 2021 рік, що планова економічна обґрунтованість перевезення одного пасажира становить 20,04 грн, а економічно обґрунтована – 21,05.
У наземному транспорті, як вказано, собівартість 20,50 грн, в електричці - 71,72 грн. Економічно обгрунтовані тарифи на 2021 рік такі: 25,18 грн - на проїзд наземними видами транспорту (трамвай, тролейбус, автобус) та 78,90 грн - на проїзд міською електричкою.
"Тобто, існуючі тарифи 8,00 грн вичерпали себе та створюють колосальні борги для підприємства", - йдеться у листі стосовно перевезень у наземному транспорті.
Тож, профспілки двох підприємств просять мера і депутатів вирішити питання.
Доповнення
Наразі у метро Києва та наземному комунальному громадському транспорті ціна на разову поїздку без пільг і знижок становить 8 гривень.
Тарифи встановлено згідно з розпорядженням КМДА від 5 березня 2020 року № 399.