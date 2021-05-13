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Метро 21 грн, маршрутка 25: перевозчики просят власти поднять цены на проезд

Киев • УНН

 • 34784 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Коллективы Киевского метрополитена и Киевпастранса обратились к мэру города Виталию Кличко и Киевскому городскому совету с требованием решить вопрос "надлежащей поддержки предприятий" - в частности, повысив стоимость проезда. Об этом говорится в обнародованном КП "Киевский метрополитен" письме, передает УНН.

Метро 21 грн, маршрутка 25: перевозчики просят власти поднять цены на проезд

Причиной такой просьбы авторы обращения указывают последствия пандемии и карантина - снижение пассажиропотока и, соответственно, убытки - только в метро 1,175 млрд грн в прошлом году и, по прогнозу финансистов, будет 3,421 млрд грн в этом году.

Цитата:

"Мы видим два возможных пути решения ситуации: поддержка метрополитена средствами городского бюджета, на что минимально необходимо 1,514 млрд грн. Или пересмотр существующего тарифа на перевозку пассажиров", - говорится в обращении.

Детали

В метро говорят, ссылаясь на расчеты на 2021 год, что плановая экономическая обоснованность перевозки одного пассажира составляет 20,04 грн, а экономически обоснованная - 21,05.

В наземном транспорте, как указано, себестоимость 20,50 грн, в электричке - 71,72 грн. Экономически обоснованные тарифы на 2021 год следующие: 25,18 грн - на проезд наземными видами транспорта (трамвай, троллейбус, автобус) и 78,90 грн - на проезд городской электричкой.

"То есть, существующие тарифы в 8,00 грн исчерпали себя и создают колоссальные долги для предприятия", - говорится в письме относительно перевозок в наземном транспорте.

Поэтому, профсоюз двух предприятий просят мэра и депутатов решить вопрос.

Дополнение

Сейчас в метро Киева и наземном коммунальном общественном транспорте цена на разовую поездку без льгот и скидок составляет 8 гривен.

Тарифы установлены согласно распоряжению КГГА от 5 марта 2020 года № 399.

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