На станции метро "Арсенальная" человек попал под поезд: движение "красной" веткой ограничили
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. На станции метрополитена "Арсенальная" в центре столицы человек попал под поезд метро, движение по "красной" ветке частично остановлено. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".
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"Красная линия - движение поездов остановлено. На станции "Арсенальная" пассажир попал под поезд", - сообщили в КП.
Детали
На место происшествия вызваны медики и правоохранители. Проводится необходимая работа.
Поезда по красной линии курсируют от станции "Академгородок" до станции "Крещатик", а также от станции "Дарница" до станции "Лесная". Станции "Арсенальная", "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная" закрыты для пассажиров.
Об изменениях и восстановлении движения будет сообщено дополнительно.
Добавим
По данным метрополитена Киева, "красная" линия метро с 18 станций наиболее загружена - в 2020 году перевезла почти 114 млн человек.
"Синяя" линия - вторая по загруженности. В прошлом году ею воспользовались 97,7 млн пассажиров.
Что касается "зеленой" линии метро, то им за год воспользовались 67,8 млн киевлян и гостей столицы.
В общем столичное метро в 2020 году перевезло вдвое меньше пассажиров, чем год назад. На фоне этого в метро просят повысить стоимость проезда - говорят, обоснованная цена - 21 гривна.
Сейчас в метро Киева и наземном коммунальном общественном транспорте цена на разовую поездку без льгот и скидок составляет 8 гривен.