В Киеве хотят привлечь внимание студентов к прививкам
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Департамент здравоохранения города Киева призывает привлечь внимание студентов к прививкам, выбрав информационный плакат и разместив его в учебном заведении. Соответствующую просьбу и плакаты они разместили на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Дорогие ФБ-друзья! Просим поддержки! Есть хорошая идея - разместить плакаты в вузах, колледжах и других учебных заведениях, чтобы привлечь внимание студентов к прививкам", - говорится в уведомлении.
На странице размещены два варианта плакатов. Проголосовать можно по ссылке: https://www.facebook.com/doz.kyiv.ua/posts/399421464049633
"Отметим, что голосование завершится 10 сентября в 00:00.
В комментариях просим высказывать аргументы в пользу своего предпочтения. И еще - если есть идеи по макетам подобных плакатов для школьников - будем благодарны", - говорится в уведомлении.
Напомним, в Киевской городской государственной администрации сообщили, что дети, не прошедшие вакцинацию, смогут посещать образовательные учреждения в столице.