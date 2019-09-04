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У Києві хочуть привернути увагу студентів до щеплень

У Києві хочуть привернути увагу студентів до щеплень

Київ • УНН

 • 18586 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Департамент охорони здоров'я міста Києва закликає привернути увагу студентів до щеплень, обравши інформаційний плакат та розмістивши його у навчальному закладі. Відповідне прохання та плакати вони розмістили на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Дорогі ФБ-друзі! Просимо підтримки! Маємо хорошу ідею - розмістити плакати у вишах, коледжах та інших навчальних закладах, щоб привернути увагу студентів до щеплень", - йдеться в повідомленні.

На сторінці розміщено два варіанти плакатів. Проголосувати можна за посиланням: https://www.facebook.com/doz.kyiv.ua/posts/399421464049633

"Зазначимо, що голосування завершиться 10 вересня о 00:00.

У коментарях просимо висловлювати аргументи на користь свого вподобання. І ще – якщо є ідеї щодо макетів подібних плакатів для школярів – будемо вдячні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Київській міській державній адміністрації повідомили, що діти, які не пройшли вакцинацію, зможуть відвідувати освітні заклади у столиці.

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