У Києві хочуть привернути увагу студентів до щеплень
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Департамент охорони здоров'я міста Києва закликає привернути увагу студентів до щеплень, обравши інформаційний плакат та розмістивши його у навчальному закладі. Відповідне прохання та плакати вони розмістили на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Дорогі ФБ-друзі! Просимо підтримки! Маємо хорошу ідею - розмістити плакати у вишах, коледжах та інших навчальних закладах, щоб привернути увагу студентів до щеплень", - йдеться в повідомленні.
На сторінці розміщено два варіанти плакатів. Проголосувати можна за посиланням: https://www.facebook.com/doz.kyiv.ua/posts/399421464049633
"Зазначимо, що голосування завершиться 10 вересня о 00:00.
У коментарях просимо висловлювати аргументи на користь свого вподобання. І ще – якщо є ідеї щодо макетів подібних плакатів для школярів – будемо вдячні", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Київській міській державній адміністрації повідомили, що діти, які не пройшли вакцинацію, зможуть відвідувати освітні заклади у столиці.