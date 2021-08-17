В Киеве иностранцы нападали на людей, используя сильнодействующие медицинские препараты
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Киеве задержали иностранцев, которые устраивали разбойные нападения с использованием сильнодействующих медицинских препаратов. Об этом сообщил пресс-центр МВД, передает УНН.
Детали
Преступная группировка, в которую входили иностранцы, нападала на жителей Киева. В то же время они использовали сильнодействующие медицинские препараты. Чтобы не привлекать лишнего внимания и оставаться незамеченными, злоумышленники ежесуточно арендовали помещения. Со своими будущими жертвами знакомились в ночных клубах, где в алкогольные напитки добавляли сильнодействующие препараты.
Правоохранители установили три факта нападения на граждан, а также факт изнасилования.
14 августа двух злоумышленников задержали по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины сразу после совершения очередного преступления. Во время обысков у одного из задержанных был найден флакон с медицинским препаратом.
Кроме этого, полицейские провели 4 обыска в машинах подозреваемых, а также по адресам их временного проживания. Было обнаружено и изъято: портмоне, мобильные телефоны, наручные часы, в том числе и именные часы, банковские карточки, браслеты, серьги, кольца, цепочки, медицинский препарат.
Задержанным членам этнической преступной группы уже сообщено о подозрении по ч. 1, 2, 4 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.
Вчера, 16 августа, подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Сейчас устанавливают других людей, которые могут быть причастны к этой преступной группы.
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