Іноземців затримали за розбійний напад на подружжя на Київщині

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Поліцейські затримали громадян Киргистану і Таджикистану, які побили літнє подружжя, внаслідок чого 69-річний чоловік помер у лікарні. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.