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Іноземців затримали за розбійний напад на подружжя на Київщині

Іноземців затримали за розбійний напад на подружжя на Київщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Поліцейські затримали громадян Киргистану і Таджикистану, які побили літнє подружжя, внаслідок чого 69-річний чоловік помер у лікарні. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

Так, 21 листопада невідомі особи в селі Андріівка Макарівського району напали на подружжя. Жорстоко побили пенсіонерів, забрали 600 гривень, прикраси і втекли у невідомому напрямку. Від отриманих тяжких травм 69-річний потерпілий помер у лікарні. 

За словами очільника поліції столичної області Андрія Нєбитова, завдячуючи професійності кримінальної поліції, слідчих та спецпризначенців, затримано чотирьох іноземців на території п’яти регіонів України. Один зі злодіїв розшукувався Інтерполом за участь у терористичній організації "ІДІЛ" і засуджений до 12 років позбавлення волі.

Громадяни Киргизстану та Таджикистану, віком 26 та 32-х років, затримані у порядку ст. 208 КПК України. 

Допомагали поліцейським Київщини у затриманні групи зловмисників колеги з Житомирщини, Миколаївщини, Одещини та Чернігівщини.

Під час проведення обшуків за місцем проживання нападників поліцейські вилучили речові докази, зброю та вибухові пристрої.

За фактом розбійного нападу триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Про затримання іноземців повідомлено Міністерство закордонних справ України та відповідні посольства.

Вирішується питання про оголошення підозри затриманим. Міру запобіжного заходу для них обере суд.

Нагадаємо, у Дніпрі за серію нападів поліція затримала злочинну групу, до складу якої входили 5 чоловіків.

Українські Національні Новини

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