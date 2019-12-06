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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Иностранцев задержали за разбойное нападение на супругов в Киевской области

Иностранцев задержали за разбойное нападение на супругов в Киевской области

Киев  •  УНН

 • 18840 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Полицейские задержали граждан Кыргызстана и Таджикистана, которые избили пожилых супругов, в результате чего 69-летний мужчина скончался в больнице. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Так, 21 ноября неизвестные лица в селе Андреевка Макаровского района напали на супругов. Жестоко избили пенсионеров, забрали 600 гривен, украшения и скрылись в неизвестном направлении. От полученных тяжелых травм 69-летний пострадавший скончался в больнице.

По словам главы полиции столичной области Андрея Небытова, благодаря профессионализму уголовной полиции, следователей и спецназовцев, задержаны четыре иностранца на территории пяти регионов Украины. Один из воров разыскивался Интерполом за участие в террористической организации "ИГИЛ" и приговорен к 12 годам лишения свободы.

Граждане Кыргызстана и Таджикистана в возрасте 26 и 32 лет, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Помогали полицейским Киевской области в задержании группы злоумышленников коллеги из Житомирской, Николаевской, Одесской и Черниговской областей.

Во время проведения обысков по месту жительства нападавших полицейские изъяли вещественные доказательства, оружие и взрывные устройства.

По факту разбойного нападения продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. О задержании иностранцев сообщено Министерству иностранных дел Украины и соответствующим посольствам.

Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным. Меру пресечения для них выберет суд.

Напомним, в Днепре за серию нападений полиция задержала преступную группу, в состав которой входили 5 мужчин.

Украинские Национальные Новости

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