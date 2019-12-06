Иностранцев задержали за разбойное нападение на супругов в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Полицейские задержали граждан Кыргызстана и Таджикистана, которые избили пожилых супругов, в результате чего 69-летний мужчина скончался в больнице. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Так, 21 ноября неизвестные лица в селе Андреевка Макаровского района напали на супругов. Жестоко избили пенсионеров, забрали 600 гривен, украшения и скрылись в неизвестном направлении. От полученных тяжелых травм 69-летний пострадавший скончался в больнице.
По словам главы полиции столичной области Андрея Небытова, благодаря профессионализму уголовной полиции, следователей и спецназовцев, задержаны четыре иностранца на территории пяти регионов Украины. Один из воров разыскивался Интерполом за участие в террористической организации "ИГИЛ" и приговорен к 12 годам лишения свободы.
Граждане Кыргызстана и Таджикистана в возрасте 26 и 32 лет, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.
Помогали полицейским Киевской области в задержании группы злоумышленников коллеги из Житомирской, Николаевской, Одесской и Черниговской областей.
Во время проведения обысков по месту жительства нападавших полицейские изъяли вещественные доказательства, оружие и взрывные устройства.
По факту разбойного нападения продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. О задержании иностранцев сообщено Министерству иностранных дел Украины и соответствующим посольствам.
Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным. Меру пресечения для них выберет суд.
Напомним, в Днепре за серию нападений полиция задержала преступную группу, в состав которой входили 5 мужчин.