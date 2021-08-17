У Києві іноземці нападали на людей, використовуючи сильнодійні медичні препарати
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Києві затримали іноземців, які влаштовували розбійні напади з використанням сильнодійних медичних препаратів. Про це повідомив пресцентр МВС, інформує УНН.
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Злочинне угруповання, до якого входили іноземці, нападало на жителів Києва. Водночас вони використовували сильнодійні медичні препарати. Щоб не привертати зайвої уваги та залишатися непоміченими, зловмисники щодобово орендували помешкання. Зі своїми майбутніми жертвами знайомилися у нічних клубах, де в алкогольні напої додавали сильнодійні препарати.
Правоохоронці встановили три факти нападів на громадян, а також факт зґвалтування.
14 серпня двох зловмисників було затримано за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після скоєння чергового злочину. Під час обшуків в одного із затриманих було знайдено флакон із медичним препаратом.
Окрім цього, поліцейські провели 4 обшуки в машинах підозрюваних, а також за адресами їхнього тимчасового проживання. Було виявлено та вилучено: портмоне, мобільні телефони, наручні годинники, зокрема й іменний годинник, банківські картки, браслети, сережки, перстні, ланцюжки, медичний препарат.
Затриманим членам етнічної злочинної групи вже повідомлено про підозру за ч. 1, 2, 4 ст. 187 (розбій) та ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.
Учора, 16 серпня, підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Наразі встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до цієї злочинної групи.
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