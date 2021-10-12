В Киеве мужчина из ревности поджег дверь квартиры бывшей жены
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. 12 октября улице Машиностроителей, после конфликта с бывшей женой, мужчина поджег входную дверь ее квартиры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киевщины.
Детали
На место происшествия сразу выехала группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа отдела полиции № 1 (г.. Вишневое) Бучанского районного управления полиции, ГСЧСи скорая медицинская помощь.
Жителей многоэтажки были эвакуированы, пожар локализован. В настоящее время от огня пострадал 54-летний мужчина, вероятный виновник возгорания. Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными ожогами.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также проверяют версию о самоподжога.
Напомним
В Донецкой области за жестокое убийство бывшей жены и ее избранника мужа осудили пожизненно.