На Донеччині за жорстоке вбивство колишньої дружини та її обранця чоловіка засудили довічно
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. На Донеччині чоловіка, який через ревнощі вчинив подвійне вбивство, засуджено до довічного позбавлення волі. Про це УНН інформують у пресслужбі Донецької прокуратури.
Цитата
"За принципової позиції Лівобережної окружної прокуратури Іллічівським районним судом м. Маріуполя 32-річного чоловіка визнано винним в умисному вбивстві двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України)", - інформують у прокуратурі.
Деталі
Прокурорами у суді доведено, що вранці 14 листопада 2018 року раніше судимий за розбійний напад мешканець м. Маріуполя, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, прийшов до квартири своєї колишньої дружини разом з її нинішнім обранцем.
Після невдалої спроби з’ясувати стосунки ревнивець наніс кухонним ножем жінці удар у грудну клітину, а її приятелю - чисельних ударів по усьому тілу.
Від отриманих колото-різаних поранень потерпілий помер на місці, а колишня дружина нападника – в автомобілі швидкої допомоги. У жінки залишилось четверо дітей у віці від двох з половиною до десяти років. Молодший хлопчик, який є спільною дитиною колишнього подружжя, на момент вчинення злочину перебував у квартирі.
Суд погодився з беззаперечними доводами прокуратури та засудив обвинуваченого до довічного позбавлення волі.
Нагадаємо
У Луцьку вбили жінку з дівчиною, за це затримали чоловіка, якому загиблі приходилися дружиною і дочкою.