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В Донецкой области за жестокое убийство бывшей жены и ее избранника мужчину приговорили пожизненно

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. В Донецкой области мужчину, который из ревности совершил двойное убийство, приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом УНН информируют в пресс-службе Донецкой прокуратуры.

Цитата

“За принципиальной позиции Левобережной окружной прокуратуры Ильичевским районным судом. Мариуполя 32-летнего мужчину признали виновным в умышленном убийстве двух лиц (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины)”, — информируют в прокуратуре.

Детали

Прокурорами в суде доказано, что утром 14 ноября 2018 ранее судимый за разбойное нападение житель. Мариуполя, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в квартиру своей бывшей жены вместе с ее нынешним избранником.

После неудачной попытки выяснить отношения ревнивец нанес кухонным ножом женщине удар в грудную клетку, а ее приятелю — многочисленных ударов по всему телу.

От полученных колото-резаных ранений потерпевший скончался на месте, а бывшая жена нападающего — в автомобиле скорой помощи. У женщины осталось четверо детей в возрасте от двух с половиной до десяти лет. Младший мальчик, который является общим ребенком бывших супругов на момент совершения преступления находился в квартире.

Суд согласился с безоговорочными доводами прокуратуры и приговорил обвиняемого к пожизненному лишению свободы.

Напомним

В Луцке убили женщину с девушкой, за это задержали мужчину, которому погибшие приходились женой и дочерью.

Украинские Национальные Новости

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