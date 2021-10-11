В Донецкой области за жестокое убийство бывшей жены и ее избранника мужчину приговорили пожизненно
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В Донецкой области мужчину, который из ревности совершил двойное убийство, приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом УНН информируют в пресс-службе Донецкой прокуратуры.
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“За принципиальной позиции Левобережной окружной прокуратуры Ильичевским районным судом. Мариуполя 32-летнего мужчину признали виновным в умышленном убийстве двух лиц (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины)”, — информируют в прокуратуре.
Детали
Прокурорами в суде доказано, что утром 14 ноября 2018 ранее судимый за разбойное нападение житель. Мариуполя, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в квартиру своей бывшей жены вместе с ее нынешним избранником.
После неудачной попытки выяснить отношения ревнивец нанес кухонным ножом женщине удар в грудную клетку, а ее приятелю — многочисленных ударов по всему телу.
От полученных колото-резаных ранений потерпевший скончался на месте, а бывшая жена нападающего — в автомобиле скорой помощи. У женщины осталось четверо детей в возрасте от двух с половиной до десяти лет. Младший мальчик, который является общим ребенком бывших супругов на момент совершения преступления находился в квартире.
Суд согласился с безоговорочными доводами прокуратуры и приговорил обвиняемого к пожизненному лишению свободы.
Напомним
В Луцке убили женщину с девушкой, за это задержали мужчину, которому погибшие приходились женой и дочерью.