У Києві чоловік через ревнощі підпалив двері квартири колишньої дружини
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. 12 жовтня вулиці Машинобудівників, після конфлікту із колишньою дружиною, чоловік підпалив вхідні двері її квартири. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Київщини.
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На місце події одразу виїхала група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 (м. Вишневе) Бучанського районного управління поліції, ДСНС та швидка медична допомога.
Жителів багатоповерхівки було евакуйовано, пожежу локалізували. На даний час від вогню постраждав 54-річний чоловік, ймовірний винуватець займання. Потерпілого доставили в лікарню з численними опіками.
Правоохоронці встановлюють всі обставини події, а також перевіряють версію щодо самопідпалу.
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