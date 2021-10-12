У Києві чоловік через ревнощі підпалив двері квартири колишньої дружини

Деталі

На місце події одразу виїхала група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 (м. Вишневе) Бучанського районного управління поліції, ДСНС та швидка медична допомога.

Жителів багатоповерхівки було евакуйовано, пожежу локалізували. На даний час від вогню постраждав 54-річний чоловік, ймовірний винуватець займання. Потерпілого доставили в лікарню з численними опіками.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події, а також перевіряють версію щодо самопідпалу.

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